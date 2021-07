Jonge Belg spint garen bij opmerkelijk EK: transferwaarde schiet de hoogte in!

Jérémy Doku was een van de lichtpuntjes op het EK 2020 voor de Rode Duivels. Zeker tegen Italië maakte hij (als een van de weinigen) indruk.

Door de blessure van Eden Hazard speelde Jérémy Doku in de basis tegen Italië. De jonge winger lokte onder meer een strafschop uit.

26 miljoen euro

De jongeling is nu door Transfermarkt flink beloond geworden voor zijn prestaties op het afgelopen Europees Kampioenschap.

Zijn marktwaarde is namelijk in een ruk gestegen van 22 miljoen euro naar liefst 26 miljoen euro. Daarmee is hij eens te meer de duurste Belgische vogel onder de 23 jaar. (lees HIER nog eens meer over de cijfers!)