CIJFER VAN DE WEEK: 22.000.000 - de marktwaardes van de duurste jonge Belgen: (ex)-Anderlecht, Standard, Club én Mechelen in top-10

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de duurste Belgen volgens marktwaarde, als we kijken naar de jeugd dan weliswaar.

We bekeken de spelers die nog geen 23 jaar zijn. Die er dus nog hadden kunnen bij zijn op de Olympische Spelen, of die nog bij de beloften hadden kunnen spelen - al zijn er al heel wat spelers bij die caps hebben bij de A-ploeg.

Meteen valt op: heel wat spelers hebben hun jeugd doorgebracht bij Anderlecht en/of spelen er nog. Al hebben ook Standard (Vanheusden en Raskin), Mechelen (Vranckx) en Club Brugge (De Ketelaere) een duit in het zakje gedaan.

De duurste vlegel volgens Transfermarkt is op dit moment Jérémy Doku, die een marktwaarde van 22 miljoen euro heeft. Daarmee troeft hij de rest flink af.