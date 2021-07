Roofe komt met verbluffend afstandsschot tegen Standard in aanmerking voor doelpunt van het jaar

Alle Europese wedstrijden van het seizoen 2020-2021 zijn afgewerkt en de UEFA heeft haar shortlist gemaakt voor mooiste doelpunt van het seizoen.

Om mee te doen naar de titel van mooiste UEFA-doelpunt van het seizoen moet het doelpunt gescoord zijn in een competitie die georganiseerd is door de UEFA. Dat lijkt logisch, maar nationale competities vallen er dus niet onder.

Doelpunten gescoord in de Europa League en Champions League (zowel voor mannen als vrouwen) komen in aanmerking, alsook het EK voor 'jong en oud' (U21 + reguliere EK) én Futsal-toernooien.

Bij de shortlist van 10 mogelijke winnaars zit ook ex-Anderlechtspeler Kemar Roofe. In de groepsfase van de Europa League trapte hij op het veld van Standard Patrik Schick-gewijs de bal van aan de middellijn over Bodart in doel.

Ook Schik zelf komt in aanmerking voor de trofee. Het doelpunt van Insigne tegen de Rode Duivels op het EK is ook genomineerd en de plaatsbal van Pogba is het derde EK-doelpunt op de shortlist.

Nog een andere ex-Anderlechtspeler maakt kans op een eervolle vermelding want het openingsdoelpunt van de Duitse U21-ploeg tegen Nederland op het EK is ook genomineerd. Lukas Nmecha gaf daar de assist voor Wirtz.

Op de site van de UEFA kan u zelf stemmen voor de winnaar: