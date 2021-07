Hein Vanhaezebrouck duidelijk in zaak Yaremchuk: "Dan zullen we meer weten"

Roman Yaremchuk staat niet op de lijst voor de duels tegen Valerenga. Of er een transfer zit aan te komen?

Roman Yaremchuk is nog niet present in Gent. De aanvaller van de Buffalo's speelde lang door op het EK met Oekraïne en kreeg daarna rust.

Potentieel wil hij graag vertrekken bij Gent, de sterke mannen van de Buffalo's hebben hem ook een transfer beloofd en dromen van de jackpot. Voorlopig kwam er wel nog niets concreet binnen.

Jackpot?

Tegen Valerenga zit hij alvast niet in de Europese selectielijst van Hein Vanhaezebrouck. "Je kan elke ronde updates maken", aldus de oefenmeester van Gent op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met de Noren.

"Als hij hier aankomt, zal er een gesprek met hem volgen. Dan zullen we zien of hij nog voor Gent zal spelen en dan kan hij nog op de lijst gezet worden in eventuele volgende rondes."