Tottenham heeft vervanger voor Toby Alderweireld bijna beet: persoonlijk akkoord bereikt met Argentijnse verdediger

Tottenham staat dicht bij een nieuwe versterking. Zo zou de Engelse topclub al een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Cristian Romero. De Argentijn is voorlopig nog eigendom van Atalanta Bergamo.

Nu Toby Alderweireld Tottenham heeft verlaten voor Al-Duhail SC, hebben de Spurs een nieuwe centrale verdediger nodig. Deze defensieve versterking wil Tottenham in de Serie A gaan halen, want de club is volgens verschillende media geïnteresseerd in Cristian Romero.

Romero maakte het voorbije seizoen een uitstekende indruk bij Atalanta Bergamo. Eerder toonde ook Manchester United al interesse in Romero, maar de Mancunians hebben met Raphaël Varane al een defensieve versterking gevonden. Er is nog geen akkoord gevonden tussen Tottenham en Atalanta, maar Romero zelf zou al wel een persoonlijk akkoord bereikt hebben met de Spurs.