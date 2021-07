16-jarig talent van Ajax Amsterdam samen met zijn broer omgekomen bij ongeval

Rond half acht botsten de twee op een taxibusje in IJsselstein. Voor Noah Gesser en zijn broer konden geen hulp meer baten, zo schrijft De Telegraaf.

Ondertussen heeft Ajax het nieuws bevestigd. "Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor de Amsterdammers, nadat hij was overgekomen van amateurclub Alphense Boys”, weet De Telegraaf. “Hij werd gezien als een groot talent, ook Feyenoord deed destijds pogingen hem in te lijven."

All our thought are with his family, friends and teammates. 🕊❤️ https://t.co/oOAKnWL6vE