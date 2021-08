Barcelona en Laporta worden zenuwachtig: "Ik vraag aan La Liga om zich flexibel op te stellen"

Joan Laporta begint stilaan zenuwachtig te worden. FC Barcelona is er nog steeds niet in geslaagd om de contractverlenging van Lionel Messi af te ronden. En de competitiestart staat voor de deur.

Meer zelfs: niet alleen Lionel Messi wacht op een teken van FC Barcelona. Ook de nieuwkomers van Barça zijn nog steeds niet ingeschreven bij hun nieuwe club. Het probleem blijft hetzelfde: het salarisplafond van de Catalaanse grootmacht is bereikt en de financiële problemen zijn te groot.

“Ik vraag dan ook dat La Liga zich flexibel wil opstellen”, spartelt Joan Laporta bij Marca tegen. “Zoals andere competities dat ook voor hun topclubs doen. In het geval van Messi gaat alles goed, maar dat probleem moet opgelost worden. Dat is ook de reden waarom ik deze oproep in de pers wil doen.”