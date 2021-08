Newcastle ontbindt contract Japanse international

Newcastle United heeft het contract van Yoshinori Muto ontbonden. Dat gebeurde met een akkoord langs beide kanten.

In 2018 kocht Newcastle United de Japanse international Yoshinori Muto aan. De Engelse club legde maar liefst 10,7 miljoen euro neer bij FC Mainz 05 om Muto naar noord-Engeland te halen. Nu, drie jaar later werd het contract van de Japanner ontbonden.

Muto zijn contract liep nog tot 2022, maar na overleg ontbonden ze zijn contract vroegtijdig. De 29-jarige spits is nu dus vrij op te halen. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan SD Eibar waar hij slechts drie keer wist te scoren in 28 duels. Bij Newcastle speelde hij ook in 28 duels, maar daar bleef zijn teller steken op twee doelpunten.