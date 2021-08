Transfer van Romelu Lukaku komt dichterbij: Rode Duivel kan enorm salaris gaan verdienen bij Chelsea

Lukaku heeft zelf al aangegeven dat hij terug wil keren naar Chelsea en volgens Fabrizio Romano zouden de gesprekken tussen Chelsea en Inter nu de goede kant uitgaan. Zo heeft Chelsea er vertrouwen in dat er binnenkort een akkoord zal zijn.

Bij de Engelse topclub zou Romelu Lukaku zo'n 12 miljoen euro per seizoen kunnen gaan verdienen. Daarnaast laat Fabrizio Romano nog weten dat Chelsea geen interesse heeft in Lionel Messi en zich focust op het dossier rond Lukaku.

Chelsea are confident to complete Lukaku deal in the next few days. Final bid set to be submitted. 🔵 #CFC



New contacts scheduled during the weekend - Inter want money and no players included. €12m/season salary offered to Lukaku.



No Messi talks - Chelsea focused on Romelu.