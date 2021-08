Ronald Koeman moet verschillende spelers missen in duel met Juventus

Zondagavond staat voor Barcelona de Joan Gamper Trofee tegen Juventus op het programma.

Trainer Ronald Koeman maakte zijn selectie bekend en liet weten dat hij enkele spelers moet missen door blessures.

Sergio Aguero is out met een kuitblessure. Er zijn nog meer onderzoeken nodig om te zien hoe ernstig het is bij de van Man City overgenomen speler.

Ook Clément Lenglet zit aan de kant. Hij kampt met een peesblessure aan de rechterknie. Ook van hem kan er nog geen termijn op zijn afwezigheid worden geplakt.

Van Frenkie de Jong was al geweten dat hij er niet bij zou zijn, net als Marc-André Ter Stegen en Ousmane Dembélé.

Philippe Coutinho is wel opnieuw beschikbaar na een operatie aan de knie in de maand april.