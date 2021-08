Een nieuwe Neymar-saga? 'Net zoals na vertrek van Braziliaan moet Barça ook aan Messi nog miljoenen betalen'

Lionel Messi is niet langer een speler van FC Barcelona. Door zijn jarenlange trouw heeft de Argentijn wel nog recht op een bonus. En dat terwijl de Catalaanse grootmacht financieel aan de grond zit.

FC Barcelona en Lionel Messi kwamen bij de laatste contractverlenging (in 2017, nvdr.) namelijk een loyaliteitsbonus overeen. El Español weet dat de Catalanen nog 39 miljoen euro op de bankrekening van de Argentijn moeten storten.

Enig probleem: Barça zit financieel op de grond. Bovendien zijn dergelijke bonussen in het verleden al spil van discussie geweest. Zo waren Barcelona en Neymar jarenlang in een juridische strijd gewikkeld. Gaan we ook die toer op?