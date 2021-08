🎥 Enkel nog wachten op de officiële presentatie: Romelu Lukaku aangekomen in Londen

De transfer hangt al een tijdje in de lucht: The Blues betalen een bedrag van maar liefst 115 miljoen euro aan Inter Milaan. Na 95 wedstrijden, waarin Lukaku 64 keer scoorde en 16 assist uitdeelde, komt er dus een einde aan zijn Italiaans avontuur.

De Rode Duivel legde in Milaan zijn medische testen af en kwam gisterenavond met het vliegtuig aan in de Engelse hoofdstad. Het is nu dus nog enkel wachten op de officiële voorstelling.

Woensdagavond won Chelsea de Europese Supercup na strafschoppen tegen het Spaanse Villarreal.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. 🔵🛬 #CFC



🎥👇🏻 [chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y