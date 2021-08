'Andreas Pereira flirt met Braziliaanse topclub'

In 2012 vertrok Andreas Pereira bij PSV om aan de slag te gaan bij Manchester United. Negen jaar later zou zijn verhaal op Old Trafford wel eens helemaal uitgeschreven kunnen zijn.

Na uitleenbeurten aan Granada, Valencia en Lazio Roma streek de 25-jarige Braziliaanse Belg onlangs opnieuw neer in Manchester. Hij liet zich onder meer opmerken met een fantastisch doelpunt in een oefenwedstrijd tegen Bournemouth, maar op veel speelkansen van Solskjaer hoeft Pereira niet te rekenen. Diverse Braziliaanse media meldden dat Flamengo de middenvelder maar wat graag naar Brazilië zou willen halen. Een akkoord is er niet, maar Pereira zou best oren hebben naar het voorstel van de Braziliaanse topclub. Bij Manchester United ligt Pereira nog tot medio 2023 onder contract. Flamengo staat op dit moment op een vijfde plaats in de competitie, weliswaar met twee wedstrijden minder gespeeld dan de concurrenten.