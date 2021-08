'Nederlander maakt progressie en krijgt dit seizoen nieuwe kans bij Manchester United'

Donny van de Beek heeft er een hel van een debuutjaar opzitten bij Manchester United. Eventjes was er sprake van een vertrek van de Nederlander, maar dat is inmiddels van tafel geveegd.

Donny van de Beek kon vorig seizoen nooit overtuigen en kwam op geen enkel moment in de plannen van Ole Gunnar Solksjaer voor. Nochtans werd de Nederlander met het nodige tromgeroffel weggehaald bij AFC Ajax.

De lucht lijkt echter op de klaren voor van de Beek. De Engelse media weten dat Solksjaer tevreden is over de progressie die de Nederlander in het tussenseizoen gemaakt heeft. Een transfer is niet langer aan de orde.