Komst Lukaku schrikt Duitse concurrent bij Chelsea niet af: "Kan nu in steun van spelen"

Chelsea tastte diep in de buidel voor Romelu Lukaku. Het vertrouwen in de spits is dan ook bijzonder groot, maar het boezemt zijn nieuwe ploeggenoten geen angst in. Timo Werner hoopt dat hij nu door de komst van de Rode Duivel op zijn favoriete positie mag spelen.

De Duitser werd net zoals Lukaku voor een ferm bedrag naar Stamford Bridge gehaald. De 25-jarige spits kende weliswaar een wisselvallig debuutseizoen. Hij toonde zich met zijn snelheid, maar wrong meermaals kansen klungelig de nek om. Uiteindelijk strandde hij in de competitie op amper zes doelpunten. Door de komst van de Belgische scherpschutter werd er door heel wat mensen gevreesd voor het einde van zijn loopbaan bij Chelsea. Een transfer dan maar? Verschillende clubs kwamen informeren, maar Timo Werner wil zich bewijzen in Engeland. De Duitse international zou volgens journalist Florian Plettenberg zelfs opgelucht zijn met de komst van zijn nieuwe spitsbroeder: “Timo wil dit seizoen absoluut blijven. Onder meer Inter heeft naar hem geïnformeerd, maar dat gaat niet gebeuren. Hij ziet de overstap van Lukaku zelfs als een unieke kans. Hierdoor zou hij zijn favoriete positie achter de spits kunnen bekleden en in steun van spelen zoals hij dat vroeger ook deed.”