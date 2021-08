Lierse Kempenzonen haalt uit tegen Thes in derde ronde Croky Cup, Virton moet woensdagavond aan de bak

Lierse Kempenzonen moest dinsdagavond al vol aan de bak in de derde ronde van de Croky Cup. De club uit 1B nam het namelijk op tegen Thes Sport, maar ze haalden het wel met duidelijke 2-6 cijfers.

Lierse Kempenzonen kreeg met Thes Sport meteen een lastige tegenstander voorgeschoteld in de derde ronde van de Croky Cup. Thes Sport komt uit in de eerste klasse amateurs en leek ook voor een verrassing te zorgen, want ze kwamen al snel 2-0 voor tegen de club uit 1B.

Bij Lierse Kempenzonen konden ze de scheve situatie echter snel recht trekken dankzij Abdallah Hakim. Hij scoorde maar liefst vier keer op een rij en zorgde zo voor een 2-4 voorsprong. Stallone Limbombe en Maxime Limbombe legden daarna de 2-6 eindstand vast.

Virton

Ook Virton komt in de derde ronde van de Croky Cup al in actie. De club neemt het vanavond op tegen Londerzeel, een ploeg uit de tweede amateurreeks. Virton zelf komt net zoals Lierse Kempenzonen uit 1B.