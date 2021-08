OFFICIEEL: Landgenoot van Manchester United gaat in Brazilië voetballen

Een verrassende transfer van Andreas Pereira die in Brazilië aan de slag gaat.

Andreas Pereira, geboren in Duffel, speelt al een aantal jaren bij Manchester United. De Belg met Brazilaanse roots gaat nu aan de slag bij Flamengo. Dit maakte Manchester United vandaag bekend.

Hij wordt voor één seizoen uitgeleend aan de Braziliaanse kampioen van 2019 en 2020. Pereira speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Lazio en voordien bij Granada en Valencia. Voor Manchester United zelf kwam hij al 75 keer in actie en daarin kon hij viermaal scoren.

Pereira heeft gekozen om uit te komen voor de Braziliaanse nationale ploeg. Daar kwam hij tot nu toe éénmaal in actie. Dit was in een vrienschappelijke wedstrijd tegen El Salvador.