"Voor Europese nachten als deze doen we het" en "Niet met financiële bezig": Vincent Kompany duidelijk na spektakelstuk

RSC Anderlecht speelde in eigen huis 3-3 gelijk tegen Vitesse Arnhem. Aan spektakel was er geen gebrek, de fans genoten met volle teugen.

Eindelijk terug méér fans: iedereen die wilde komen en covid-safe was kon het Lotto Park gewoon binnen donderdagavond. En dus kolkte het stadion zoals in de oude dagen. Eindelijk nog eens een Europese avond, het nodige spektakel op het veld en zingende fans. Meer moet dat soms echt niet zijn, toch?

"Het stadion heeft gevibreerd", voelde ook coach Vincent Kompany van RSC Anderlecht. "Voor het publiek en naar volgende week toe was het leuker geweest nog met 4-3 te winnen, maar al bij al kan ik ermee leven. Het was een rollercoaster van een wedstrijd."

Europese nachten

"We hebben veel kansen weten te ontwikkelen en hebben ervoor gestreden. Dat moeten we ook volgende week doen, want we willen door in Europa. Voor dit soort wedstrijden willen we Europees spelen."

"We strijden als club voor Europese nachten als deze en dat willen we nog vaker meemaken. De druk van het financiële? Die voel ik niet nee, niet voor mezelf en niet als coach voor de club. Ik focus op het sportieve."