Ook PSG uitgesloten: "Ronaldo blijft bij Juventus... dit seizoen"

Deze week kwam Cristiano Ronaldo nog zelf naar buiten met de boodschap dat hij zeker niet zou terugkeren naar Real Madrid omdat hij zijn avontuur daar als afgerond beschouwd. Bleef nog over: Paris-Saint Germain.

De Franse grootmacht heeft met Messi, Neymar, Mbappe en Di Maria al een indrukwekkende voorlinie maar er waren geruchten dat CR7 ook op het verlanglijstje stond van PSG.

Juventus-trainer Allegri drukte die geruchten de kop in door te verzekeren dat de Portugese sterspeler nog een jaartje in Turijn zal blijven. "Cristiano heeft me gezegd dat hij bij Juventus zal blijven. Hij zal de club niet verlaten en is goed aan het trainen", klinkt het bij Allegri.

Aan het einde van het seizoen is Ronaldo einde contract bij Juventus. Mogelijk zit een transfer naar PSG er dan wel in. Real Madrid zou namelijk dit seizoen werk willen maken van de komst van Mbappe,

De Franse youngster is ook einde contract aan het einde van het seizoen en wordt al even het hof gemaakt door Real Madrid. Als hij vertrekt, komt er een plekje vrij voor Ronaldo en bestaat de kans dat Messi en Ronaldo plots samen spelen.