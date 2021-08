De Premier League geeft zijn internationals niet vrij

Daarmee voorkomen de clubs dat de spelers na terugkeer in het Verenigd Koninkrijk tien dagen in quarantaine moeten. In totaal gaat het om bijna 60 spelers van 19 verschillende clubs, die naar 26 verschillende landen met een rode kleurcode zouden reizen. De Premier League geeft aan het besluit 'met tegenzin, maar unaniem' te nemen.

In het statement meldt de Premier League dat er ondanks lopende gesprekken met de regering geen uitzondering van de quarantaineplicht wordt verleend aan voetballers, waardoor de clubs zich genoodzaakt voelen de spelers thuis te houden. "Een verplichte quarantaine zou niet alleen invloed hebben op het welzijn en de fitheid van de spelers, maar ze zouden ook niet beschikbaar zijn in twee Premier League-wedstrijden, een speelronde van de Europese toernooien en de derde ronde van de EFL Cup."

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1