🎥 Ibrahimovic: Bijna 40 jaar maar nog lang niet versleten

Zlatan Ibrahimovic is er nog niet bij in de selectie van AC Milan wegens een knieblessure. Maar de veteraan is allesbehalve versleten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg AC Milan - Cagliari live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.