'Dit is de deal die Leicester City en Torino FC hebben gesloten om Praet naar Turijn te halen'

Dennis Praet gaat zijn carrière verderzetten bij Torino FC. Al worden de banden met Leicester City voorlopig nog niet helemaal doorgesneden.

Torino FC gaat Dennis Praet tot het einde van het seizoen huren van Leicester City. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht was bij the Foxes op een zijspoor geraakt en wil zijn carrière op het bekende Italiaanse terrein reanimeren.

Volgens de Italiaanse media is de deal in kannen en kruiken en is het wachten op de officiële bevestiging. Torino bedong overigens een aankoopoptie van vijftien miljoen euro. Voor de volledigheid: Leicester betaalde zelf twintig miljoen euro aan UC Sampdoria voor Praet.