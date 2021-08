OFFICIEEL: Toptalent PSV vertrekt naar Juventus

Mohamed Ihattaren trekt de deur bij PSV nu definitief achter zich toe en vertrekt naar Juventus.

Mohamed Ihattaren is officieel weg bij PSV. Hij verlaat zijn jeugdclub uit Eindhoven waar hij al speelt sinds 2010 voor een avontuur bij Juventus in Italië. Dat de amper 19-jarige Ihattaren graag weg wou bij PSV had hij al lang bekend gemaakt. Wolfsburg leek geïnteresseerd te zijn, maar uiteindelijk haalt Juventus hem binnen. De kans is groot dat ze hem ook meteen nog zullen uitlenen.

"We wensen Mohamed veel succes in Italië en hopen dat deze overstap zowel voor hem persoonlijk als voor zijn carrière goed uitpakt. Mohamed heeft de afgelopen jaren ups en downs gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend", vertelde technisch directeur John de Jong van PSV op de clubwedsite. "Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen", besloot hij.