🎥 Ibracadabra is back! Zlatan Ibrahimovic traint weer mee bij AC Milan

Bij AC Milan zullen ze blij zijn: sterspeler Zlatan Ibrahimovic is terug uit blessure. Sinds mei sukkelde de Zweedse topspits met een knieblessure, maar vandaag kon hij weer meetrainen met de groep.

AC Milan is goed gestart aan de competitie. Met 6 op 6 tegen Sampdoria en Cagliari staan ze op een gedeelde eerste plaats. Met de ervaren Ibracadabra er nog bij zal het enkel en alleen nog maar beter gaan. Hij zal de concurrentie moeten aangaan met een andere ervaren spits, namelijk Olivier Giroud, die vandaag positief testte op corona.

The Lion is on duty: @Ibra_official 💪 #SempreMilan pic.twitter.com/caikdIVQna