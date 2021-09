Onderzoek naar verdachte makelaar: "We zijn bereid alle vragen te beantwoorden"

Volgens HLN is het parket weer in actie geschoten in de zaak rond makelaars en voetbaltransfers. In die optiek is Didier Frenay weer verhoord over de transfers van onder meer Kevin De Bruyne en Nany Dimata.

Frenay wordt verdacht witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Op de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg streek hij 2,3 miljoen commissie op bij een transfersom van 23 miljoen. Ook de transfers van Dimata naar Wolfsburg en Meunier naar PSG worden onderzocht. “Het is juist dat meneer Frenay vandaag is ondervraagd”, reageert zijn advocaat Sven Mary bij HLN. “We zijn op vrijwillige basis naar hier gekomen. Ondanks het feit dat Monaco meneer Frenay niet wenste uit te leveren aan België. Maar desalniettemin verlenen wij onze volle medewerking aan het onderzoek. We zijn bereid om op alle vragen te antwoorden.”

