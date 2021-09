Hoe Franse amateurclub miljoenen aan neus ziet voorbijgaan na afketsen transfer Kylian Mbappé

We durven vermoeden dat er bij AS Bondy dinsdag om middernacht heel wat gevloekt werd, toen duidelijk werd dat Kylian Mbappé niet naar Real Madrid zou trekken.

AS Bondy is het bescheiden amateurclubje waar Kylian Mbappé zijn eerste voetbalpasjes zette. In 2013 plukte AS Monaco de toen 14-jarige Kylian Mbappé weg bij Bondy.

L'Equipe weet dat AS Bondy bij een transfer van Mbappé recht had op een opleidinsvergoeding van twee miljoen euro, een astronomisch bedrag voor een kleine amateurclub. Een bedrag dat Bondy naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer zal krijgen.

Het contract van Kylian Mbappé loopt immers aan het einde van het seizoen af, waardoor hij volgende zomer transfervrij kan vertrekken Parijs. Geen transfersom voor PSG dus, maar ook geen opleidingsvergoeding voor AS Bondy.