Na Ronaldo verlaat ook Kylian Mbappe de nationale ploeg vroegtijdig

De voetballers lijken sinds corona geen rust meer te krijgen, de nationale en internationale wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op en dat laat zich merken.

Kleine blessures komen steeds vaker voor en ook Kylian Mbappe lijkt nu het slachtoffer te zijn geworden van zo"n blessure. Mbappe werd tijdens het vorige WK-kwalificatieduel van Frankrijk tegen Bosnië geraakt aan zijn kuit en lijkt niet fit te zullen raken voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen Oekraïne.

De Franse bondscoach Didier Deschamps besloot daarop om Mbappe terug naar Parijs te laten keren zodat hij bij zijn club verder kan revalideren. De Franse youngster mist dus ook het duel tegen Finland komende week.

Het is niet zeker hoe lang Mbappe out zal zijn, binnen een maand staat de eindronde van de Nations League op het programma en nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in de halve finale.