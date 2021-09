Crisis in Frankrijk? "De vroege uitschakeling op het EK is nog niet verteerd"

Binnen een maand spelen de Rode Duivels in Turijn de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk.

Zaterdagavond speelde Frankrijk tegen Oekraïne. Het werd 1-1, het vijfde opeenvolgende gelijkspel voor Les Bleus. “Als het zo doorgaat, maken we ons serieuze zorgen voor de clash tegen België”, zucht Vincent Garcia, die de Franse nationale ploeg opvolgt voor de Franse krant L'Équipe.

De eerste helft tegen Oekraïne werd zelfs bestempeld als één van de slechtste 45 minuten onder bondscoach Didier Deschamps. Er worden al vergelijkingen gemaakt met de drie nederlagen en twee gelijke spelen onder Domenech in 2009-2010.

Garcia haalt ook redenen aan waarom het fout loopt. “Om samen te vatten: er is geen teamgeest meer, we maken veel individuele fouten en er zijn veel afwezigen door blessures. De vroege uitschakeling op het EK is nog niet verteerd. Sindsdien is de sfeer in de groep niet geweldig en dat heeft een impact op de teamgeest. Er is bovendien ook een gebrek aan vertrouwen ontstaan.”

Les Bleus tonen ook veel gelijkenissen met de Rode Duivels. “We hebben een meer solide defensie nodig. Het is niet voor het eerst dat er te veel individuele fouten worden gemaakt.”