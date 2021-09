Poolse ref, die vorig seizoen Antwerp floot, aangeduid voor de Rode Duivels

Het kwalificatieduel tussen Wit-Rusland en België staat onder leiding van Pawel Raczkowski.

De 38-jarige Pool floot eerder al twee interlands van den Belgen, die telkens een ruime zege opleverde. In 2016 was hij de ref in Gibraltar-België (0-6), vorig jaar leidde Raczkowski in het Koning Boudewijnstadion de wedstrijd tegen Ijsland (5-1) in het kader van de Nations League.

In februari van dit jaar leidde Raczkowksi ook een wedstrijd van Antwerp in goede banen. In Ibrox Stadium ging de Great Old die avond met 5-2 onderuit in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, waardoor er een einde kwam aan de fraaie Europese campagne.