Zorgen clubs voor last-minute afzeggingen bij Rode Duivels? "In mijn tijd hadden ze niets te zeggen"

Woensdagavond zullen de Rode Duivels hun laatste WK-voorronde van deze drukke interlandperiode afronden, al zullen ze dat wel met een veredeld B-elftal doen. Heel wat jongens keerden last-minute terug naar hun club. En dat zet bij sommige mensen kwaad bloed.

Geen Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel en Yannick Carrasco. Zij keerden namelijk allemaal terug naar hun club. Onder dwang van hun werkgever?

Volgens Philippe Albert is dit absoluut het geval: “Afzeggingen op het laatste moment worden gedicteerd door de clubs. Het is een delicaat onderwerp, omdat het moeilijk is om vast te stellen in hoeverre de clubs hier echt in gaan”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De voormalige Rode Duivel vond bepaalde toevalligheden verontrustend, zoals de roekeloze tackle van Romelu Lukaku bijvoorbeeld: “Het is een zeldzame zet van hem. De overtreding was onnodig, en ook de plaats op het veld waar de actie plaatsvond laat me twijfelen.”

Vooral de drukke internationale kalender is een belangrijk aspect voor de beslissingen van de clubs: “In mijn tijd speelden we niet zoveel wedstrijden. De clubs hadden toen ook niets te zeggen als we terugkeerden naar België. Zij denken dat ze bijna alle rechten hebben omdat zij astronomische transfersommen en salarissen betalen.”