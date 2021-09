Heel de wereld wil Club Brugge - PSG zien

Woensdag begint de Champions League voor Club Brugge en ze mogen direct de sterren van PSG ontvangen in eigen huis. Het loopt dan ook storm voor tickets en persaanvragen bij Club Brugge.

PSG is een ploeg vol wereldsterren en iedereen wil deze aan het werk zien. "We kregen een gigantische vraag naar tickets voor deze wedstrijd. Zelfs accreditatie-aanvragen tot in Fiji", zegt Vincent Mannert bij Sporza.

"Dan merk je dat je bezoek krijgt van een van de allerbeste voetballers uit de geschiedenis. Dan merk je dat die transfer heel wat teweeg gebracht heeft. Maar het is niet zo dat in Jan Breydel de rode loper uitgelegd zal worden om de Parijse sterren te ontvangen", verzekert de general manager van Club Brugge.