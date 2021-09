Juventus wil een zaakje doen bij Barcelona

Juventus wil graag een zaakje doen met Barcelona voor Ousmane Dembele. Zijn contract loopt namelijk op het einde van het seizoen af.

Volgens het Spaanse medium Todo Fichajes heeft Juventus vijftig miljoen euro over om het tot 2022 lopende contract van Ousmane Dembélé af te kopen. De Fransman is al lange tijd in onderhandeling met Barcelona over een nieuw contract, maar een akkoord werd er nog niet gesloten. Mogelijk heeft de slechte financiële situatie van de Catalanen daar mee te maken.

Dembélé kwam over in de zomer van 2017 over van Borussia Dortmund. De middenvelder speelde tot op heden 118 wedstrijden voor Barcelona waarin hij 30 keer tot scoren kwam en 21 assists gaf.