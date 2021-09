Opvallend: David Luiz, die naar Flamengo is vertrokken, kon ook bij Spaanse topclub aan de slag

David Luiz speelde de voorbije seizoenen voor Arsenal, maar de Braziliaan heeft deze zomer een nieuwe uitdaging gevonden. Hij gaat in zijn thuisland bij Flamengo aan de slag. Toch had het er helemaal anders kunnen uitzien voor de centrale verdediger.

In een gesprek bij ge.globo.com vertelde David Luiz namelijk dat hij werd opgebeld door Carlo Ancelotti. De Italiaanse trainer wilde de Braziliaanse verdediger graag naar Real Madrid halen. David Luiz raakte echter niet overtuigd.

De verdediger kon ook nog naar andere Europese clubs, maar hij koos ervoor om in zijn thuisland bij Flamengo aan de slag te gaan. Hij zou er namelijk nog graag bij zijn op het WK in 2022 en de 34-jarige David Luiz denkt dat Flamengo daar de beste stap voor is.