Real Madrid staat voor belangrijk duel tegen Valencia, Eden Hazard dan toch van de partij

Deze week waren er (opnieuw) heel wat kopzorgen omtrent Eden Hazard. Ook Carlo Ancelotti was er niet gerust in, maar neemt zijn Rode Duivel dan toch op in de selectie voor het belangrijke duel tegen Valencia.

Eerder deze week bleef Eden Hazard in het Champions League-duel tegen Inter (0-1 winst), enigszins verrassend, de hele wedstrijd op de bank. Achteraf bleek volgens Ancelotti dat hij kampte met last aan de knie. Het zou voor de aanvoerder van de Rode Duivels nog te moeilijk zijn om twee wedstrijden achter elkaar te spelen. Toch wordt hij opgenomen in de Madrileense selectie. Het blijft nu nog de vraag of Hazard ook in actie zal komen op het veld van Valencia. Beide ploegen kunnen met een driepunter over Atlético Madrid naar de eerste plaats wippen.





Volg Valencia CF - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.