Michel Vlap opent zijn rekening voor Twente in ruime zege op Vitesse: "Ik zat nochtans helemaal niet in de wedstrijd"

Anderlecht-huurling Michel Vlap deed zondag met Twente wat paars-wit niet kon: gaan winnen op bezoek bij Vitesse. Bovendien scoorde Vlap in 1-4-zege van de Tukkers.

FC Twente mocht met 0-2 gaan rusten, op het uur maakte Michel Vlap er met zijn eerste doelpunt van het seizoen 0-4 van. Vitesse, waar Openda de hele wedstrijd speelde, kwam niet verder dan de eerredder.

"Dit doelpunt had ik zo nodig... Ik heb natuurlijk enkele mindere periodes gekend. Dit doet zoveel deugd. Eigenlijk zat ik vandaag helemaal niet in de wedstrijd. Het was vechten, duels uitvechten, tweede ballen winnen. En dan knal ik die bal uiteindelijk met links binnen", lachte Vlap na afloop.

Na vijf wedstrijden is Twente met zeven punten in de middenmoot terug te vinden, Vitesse volgt op één punt van de Tukkers.