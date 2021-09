Koeman dribbelde ook zijn voorzitter met statement: "Ik denk dat het niet nodig was"

De opvallende persconferentie van Ronald Koeman zinderde nog na in Catalonië. De Nederlandse coach kwam op zijn persconferentie een statement voorlezen en was daarna meteen weg. Een actie die ook voorzitter Juan Laporta verraste.

“De financiële situatie van de club hangt samen met de sportieve prestaties, dus we moeten de ploeg opnieuw opbouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen", las Koeman van zijn briefje. "Gelukkig leidt een wederopbouw ertoe dat jonge spelers kansen krijgen, zoals Xavi en Iniesta in hun tijd, maar geduld is belangrijk. Een hoge eindklassering in LaLiga zou een succes zijn."

"In de Champions League kunnen we geen wonderen verwachten. De nederlaag tegen Bayern moet vanuit dat perspectief worden bekeken. De ploeg moet in woord en gebaar worden gesteund in deze situatie. De pers ziet ook in dat dit proces plaatsvindt. Dit is niet de eerste keer dat de club in deze situatie is terechtgekomen. We rekenen op jullie steun in deze moeilijke tijden. Als ploeg zijn we blij met de steun die we kregen tegen Granada. Visca el Barça!."

Laporta was het blijkbaar niet eens met de actie van zijn coach. “We kwamen er op het laatste moment achter dat hij een statement wilde maken. Hij heeft de verplichting om aanwezig te zijn bij de persconferentie en is vrij om zich daarin te uiten zoals hij dat wil. We respecteren het besluit van de trainer”, zei de preses.

Maar... “Ik denk dat het niet nodig was. Als je vragen beantwoordt, kun je jezelf altijd beter uitdrukken. De trainer is altijd afhankelijk van de resultaten en het spel. Hij gaat hier niet alleen om de resultaten, maar ook om het spel. Ronald weet dat en zal zich als een professional opstellen.”