Wenger weerlegt kritiek op WK om de twee jaar: "Ik ben ervan overtuigd dat de clubs en de spelers hiervan profiteren"

Arsène Wenger is lid van de 'denktank' die veranderingen in het wereldvoetbal bestudeert. Het idee om een WK om de twee jaar te organiseren is daaruit ontsproten. Daar kwam veel kritiek op, maar de Franse ex-manager van Arsenal verdedigt de optie met hand en tand.

"Het plan om de speelkalender te hervormen is geen ego-trip. Men mag dit niet herleiden tot een plan om meer WK's te spelen. Een wereldkampioenschap om de twee jaar heeft alleen zin als men alles in overweging neemt en de hele kwalificatiestructuur hervormt", klinkt het. "Het WK is zo'n groot evenement dat de reputatie niet zal worden aangetast. Men wil de beste in de wereld zijn, en dat wil men elk jaar zijn." De spelers zouden er zelfs beter van worden, want ze zouden langer bij hun nationale ploeg kunnen blijven. "Ik ben ervan overtuigd dat de clubs en de spelers hiervan profiteren", aldus Wenger.