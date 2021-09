🎥 Terwijl Gent sukkelt offensief, legt ex-spits Yaremchuk ze vlotjes binnen bij Benfica

Er staat geen maat op Benfica in de Portugese competitie. Na zeven duels hebben ze nog geen punt laten liggen. Gisteren was Vitoria Guimaraes een maatje te klein voor Jan Vertonghen en co. Roman Yaremchuk legde er twee in het mandje.