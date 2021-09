Limbombe liet lucratief contract schieten: "In België is Genk een absolute topclub"

Hoewel hij nog tot juni 2024 onder contract lag bij KRC Genk gaf hij dat op om meer speelminuten te vinden bij Roda JC in Nederland.

De overgang verliep zeer vlot, vlotter dan Bryan Limbombe zelf verwacht had. “Bij KRC Genk maakte ik tijdens de voorbereiding nog onderdeel uit van de selectie en speelde ik oefenwedstrijden met het eerste. Ik was dus vrijwel wedstrijdfit”, zegt hij op de website van de club.

Hij liet een meerjarig en lucratief contract schieten om te spelen. “Mijn contract liep inderdaad tot 2024. Afgelopen seizoen viel ik onder trainer John van den Brom slechts vier keer in. Op het laatst zat ik ook regelmatig op de tribune. Daar word geen speler beter van. Hoewel de leiding van de club nog in mij geloofde, wilde ik speelminuten maken en in mijn toekomst investeren.”

Toch is het verschil tussen het Nederlandse en Belgische voetbal groot. “Dat verschil zit hem onder meer in de trainingsaccommodaties. Zeker in België is Genk een absolute topclub. Natuurlijk is er ook kwaliteitsverschil in de spelersselecties, al had ik gedacht dat het groter zou zijn. We hebben veel goede voetballers, dat heeft me echt verrast.”