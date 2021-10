In België blijft (voorlopig) iedereen aan, Premier League kent wel eerste trainersontslag

Na 7 speeldagen is het eerste trainersontslag in de Engelse Premier League een feit.

Het is niet Norwich, dat laatste staat met één punt, dat zijn trainer ontslaat. En ook niet Newcastle of Burnley, die mee in de degradatiezone staan met 3 punten. Het is promovendus Watford dat haar trainer Xisco Munoz na 10 maanden op de keien zet.

Watford, met onder andere Kabasele en Dennis in de selectie, verloor gisteren van Leeds United wat de zwanenzang van Munoz betekende. Doelman Ben Foster noemde het "een 1-0 afslachting" na de wedstrijd. Met 7 punten staat Watford op de 14e plaats, 4 punten boven de degradatiezone.

Munoz nam in december 2020 over bij Watford en leidde hen naar de tweede plaats in The Championship waardoor ze rechtstreeks promoveerden. Na 10 maanden zit zijn avontuur aan Vicarage Road er dus al op.