Verschaeren, Trossard, De Ketelaere... Martinez geeft (zeldzame) inkijk in zijn idee rond selectiepolitiek

Roberto Martinez kreeg de voorbije jaren regelmatig kritiek op zijn selectiepolitiek. De bondscoach was niet alleen loyaal ten opzichte van oudgedienden, maar ook jongeren-uit-vorm bleven hun kans krijgen. Daar zit een denkwijze achter.

De meest gekende voorbeelden: Yari Verschaeren en Leandro Trossard. Ook toen het minder liep of toen beide spelers op de bank zaten bij respectievelijk RSC Anderlecht en Brighton & Hove Albion bleef Roberto Martinez hen oproepen.

“Toen ik in 2016 als bondscoach van België begon dacht ik dat een nationale ploeg moet bestaan uit spelers die in vorm zijn. Een bondscoach moet enkel aan het resultaat denken, hé. Maar al snel had ik door dat ik die insteek niet kon volhouden.”

Op die manier wil Martinez iets nalaten voor zijn opvolger. “Ik neem het voorbeeld van Verschaeren. Stel je voor dat ik hem niet meer zou oproepen. Voor alle duidelijkheid: deze korte voorbereiding op twee finalewedstrijden is anders dan een stage van tien dagen met kwalificatiewedstrijden.”

Waarom was Leandro Trossard in Estland één van de uitblinkers? Ik selecteer hem al zo lang dat hij weet wat hij moet doen

“Maar in dat geval dreigt zo’n jongen te veel achterstand op te lopen”, gaat Martinez in Het Laatste Nieuws onverstoorbaar verder. “Zo dreig je hem definitief kwijt te spelen voor de nationale ploeg. Is het dat wat we willen? Waarom was Leandro Trossard in Estland één van de uitblinkers? Ik selecteer hem al zo lang dat hij weet wat hij moet doen.”