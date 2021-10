🎥 Ex-Gentspeler op dreef met Lille en topschutter in Ligue 1

Kampioen Lille OSC was zeer slecht begonnen aan de competitie, maar door 9 op 9 te pakken komen ze weer dichter en dichter bij de top. De sleutelfiguur is ex-Gentspeler Jonathan David, die nu ook topschutter is in de Ligue 1.

Niet Messi, Mbappé, Ben Yedder of Neymar, maar niemand minder dan ex-Gentspeler Jonathan David is topschutter in de Ligue 1. Samen met Gaëtan Laborde staat hij op een gedeelde eerste plaats in het topschuttersklassement met zes gemaakte doelpunten. Lille pakte negen op negen en in die drie wedstrijden scoorde David maar liefst vijf keer. Ook afgelopen weekend was David de man bij Lille.

Stade Reims (met Thomas Foket en Wout Faes), Strasbourg (met Matz Sels) en Marseille hebben de afgelopen weken te maken gekregen met een geweldige Jonathan David. De 21-jarige Canadees scoorde vijf keer in de afgelopen drie duels en zorgt ervoor dat Lille oprukt in het klassement. Tegen Marseille maakte de ex-Gentenaar de enige twee doelpunten van de wedstrijd. In 2021 scoorde David al 17 keer voor Lille wat maakt dat zijn aankoopprijs van 27 miljoen volledig gerechtvaardigd is. Kylian Mbappé (19 doelpunten bij PSG) en Wissam Ben Yedder (18 doelpunten bij Monaco) zijn de enige twee die beter doen in de Ligue 1.