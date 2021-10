Kevin De Bruyne speelde met gescheurde ligamenten tegen Italië: "Spijt dat ik toen gespeeld heb"

In de finale van de Champions League liep Kevin De Bruyne tegen Chelsea een breuk aan de oogkas op. KDB raakte maar net op tijd fit voor het EK. In de achtste finales ging Joao Palhinha vol door op de enkel van de Belgische spelmaker.

Kevin De Bruyne probeerde het nog even na rust, maar al snel werd hij naar de kant gehaald. De verbazing was groot toen bleek dat hij toch fit geraakte voor de (verloren) kwartfinale tegen Italië. "Ik voelde meteen dat de wedstrijd tegen Portugal klaar was voor mij, ik kon niet meer draaien."

Kevin De Bruyne verklaarde na afloop dat hij tegen Italië speelde met gescheurde ligamenten in de enkel. Bij HLN geeft hij aan dat het een foute keuze was om te spelen. "Ik heb toch wel spijt dat ik die match gespeeld heb... Ik wist toen niet hoe erg die blessure was op die moment. Ik kreeg twee inspuitingen voor de match. De eerste 70 minuten viel het mee qua pijn, daarna werd het onconfortabel. De weken daarna wist ik dat het een foute beslissing was", besluit Kevin De Bruyne.