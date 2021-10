Belgische U18 goed op dreef in Kroatië

Tijdens de interlandbreak nemen onze nationale U18 deel aan een vierlandentoernooi in Kroatië. Dinsdag won het team van coach Thierry Siquet met 1-2 van het gastland. Ook de tweede partij werd winnend afgesloten. Vrijdag haalden de Belgen het met 0-1 van Tsjechië.

Dinsdag sluit België het toernooi af met een wedstrijd tegen Denemarken.

Our U18 is back in business in Croatia! 🇭🇷 1️⃣-2️⃣ 🇧🇪 pic.twitter.com/BEBtyxDMxY

Two victories in a row for our U18: 0-1 against Czech Rep. 🇨🇿😍 pic.twitter.com/KOqeESh5Lq