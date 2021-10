Martinez over Lukaku, Hazard, Tielemans en wissels: "Ik ga niet veranderen om te veranderen, enkel zij die er klaar voor zijn"

Twee dagen na de zware ontgoocheling tegen Frankrijk was Roberto Martinez alweer zichzelf. Na de match had hij wat kritiek op zijn spelers, maar daags voor Italië nam hij ze alweer in bescherming. En wat betreft de match: veel nieuwe gezichten gaan we niet zien.

Mister Martinez, hoe zie je die match tegen Frankrijk nu?

"In de eerste helft lieten we al het goede zien dat we de voorbije drie jaar hebben opgebouwd. In de tweede helft lieten we zien hoeveel werk er de komende maanden nog verricht moet worden."

Eden Hazard en Romelu Lukaku hebben het kamp verlaten. Wat kan u daarover zeggen?

"Bij beiden zijn de spieren overbelast. Omdat we hier niet de faciliteiten hebben van in Tubeke zijn ze teruggekeerd naar België. Daar zullen we ze klaarstomen voor hun clubs, maar ik kan niet zeggen of ze kunnen spelen daar volgende week. Thomas Foket is iets anders. Hij blesseerde zich in de opwarming en heeft een kuitblessure opgelopen. Hij keerde terug naar Reims."

Gaat u morgen jonge gasten als De Ketelaere en Theate een kans geven?

"We zijn aan een nieuwe cyclus begonnen. We bereiden ons voor op Qatar. We gaan dus spelers voorbereiden en kansen geven als ze daar klaar voor zijn. Ik ga geen risico's nemen om jongens voor de leeuwen te werpen die er niet klaar voor zijn. Jérémy Doku was er bijvoorbeeld klaar voor en kreeg zijn kans. Ik ben niet bang om jongeren kansen te geven en er zullen veranderingen zijn. Maar ik ga niet veranderen om te veranderen."

Maar u gaat geen 'B-elftal' opstellen?

"We hebben een speelstijl gecreëerd waarin meerdere spelers kunnen brengen wat de ploeg nodig heeft. Geen enkele speler is dezelfde, maar het gaat niet om individuen. De spelers die erin zullen komen, zullen iets bijbrengen."

Heeft Youri Tielemans niet even een rustmoment nodig?

"Ik vind het oneerlijk om enkel hem te viseren voor die match tegen Frankrijk. Hij had in de eerste helft veel invloed. Youri was moedig om na zijn balverlies telkens proberen de bal te heroveren. We hebben collectief gefaald in die tweede helft."

De eerste plaats op de FIFA-ranglijst is niet meer zeker. Bent u daarmee bezig?

"Toch wel, we zijn al drie jaar de nummer 1 en dat is belangrijk. Wij willen dat ook blijven. Maar onze grootste motivatie is beter worden. De tweede helft tegen Frankrijk heeft getoond dat we nog geen afgewerkt product zijn."