Carrasco draait vraag om: "Wij geloven er nog in, maar geloven jullie nog in ons?"

Yannick Carrasco mocht zaterdag de pers toespreken. De winger werd uiteraard op de rooster gelegd over die desastreuze tweede helft tegen Frankrijk, maar werd ook gevraagd naar de toekomst.

Het waren een paar moeilijke dagen, maar Carrasco is er alvast weer klaar voor, verzekert hij. "Het was moeilijk na de match, maar verliezen maakt deel uit van ons beroep. We moeten professioneel zijn en aan de volgende match denken. Wat er gebeurde? Frankrijk heeft zijn mentaliteit veranderd en na die eerste goal zijn wij beginnen twijfelen."

Carrasco gaf ook toe dat de bondscoach gelijk had met zijn uitleg na de match. "Het was een match van emoties. Na de rust konden we de bal niet meer bijhouden. We deden niet meer wat we moesten doen. Soms moesten we de bal eens buiten trappen om bij elkaar te komen. We konden de bal niet meer bijhouden. Soms moeten we slimmer zijn. De fouten op het juiste moment maken en de moeilijke momenten beter beheren."

Sommige spelers hadden niet veel zin meer om te spelen. "Maar het is ons werk. Soms ben je kwaad na de match. Wij moeten professioneel zijn. Ik verlies ook niet graag en ga alles doen om de ploeg te helpen tegen Italië."

Maar moet er tegen de Squadra al gewisseld worden met het oog op de toekomst? Lees: voor het WK in Qatar. Geloven de Duivels daar nog in? "Ik ga de vraag omdraaien. Geloven jullie nog in ons? Na een nederlaag tegen Frankrijk voelen we dat jullie precies niet meer in ons geloven. Wij weten wat we nog kunnen en geloven er nog in. Italië won het EK met Chiellini in de ploeg. Dat is toch ook de jongste niet meer?"