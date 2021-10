René Vandereycken: "Na zestig minuten bankzitten was De Ketelaere er wel plots klaar voor?"

In Het Nieuwsblad stelt analist René Vandereycken zich luidop vragen rond de situatie van Charles De Ketelaere.

"Martinez zegt dat jonge spelers kansen krijgen als ze daar klaar voor zijn... Was De Ketelaere na zestig minuten bankzitten dan plots wél klaar? Op basis van de wedstrijden die hij in de Belgische competitie en in de Champions League gespeeld heeft, is hij er in mijn ogen al maanden klaar voor", aldus Vandereycken. "Een goede prestatie tegen Italië was niet nodig om tot die conclusie te komen."

"De enige ontbrekende factor voor ons is wat De Ketelaere op training heeft getoond. Maar deze wedstrijd tegen Italië was een uitstekende kans om jongens als De Ketelaere de kans te geven om ervaring op te doen als titularis tegen een sterke opponent."