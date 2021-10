Opvallend: Nog steeds geen basisplaats voor Sambi Lokonga na uitvallen Xhaka

Arsenal zag Granit Xhaka voor de rest van het jaar geblesseerd uitvallen. Het leek de ideale kans voor Sambi Lokonga om een basisplek te veroveren bij Arsenal. Niets blijkt minder waar te zijn, de Belg start vandaag gewoon op de bank.

Eind september zag Arsenal Granit Xhaka geblesseerd uitvallen voor de rest van 2020. De ervaren Zwitserse middenvelder liep namelijk een zware blessure op aan zijn rechter knie. De week nadien mocht ex-Anderlechtspeler Albert Sambi Lokonga in de basis starten tegen Brighton. Het leek erop dat Sambi echt vertrokken was als basisspeler bij de Gunners, maar niets blijkt minder waar te zijn. Vanavond zal de Belgische middenvelder gewoon op de bank starten in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Om 21u beginnen ze eraan. Arsenal, de dertiende uit de stand, ontvangt Crystal Palace, de veertiende uit de stand. Als de Gunners winnen springen ze naar de negende plek in de Premier League. Het is dus belangrijk voor de ploeg van Mikel Arteta dat ze vandaag met de drie punten aan de haal gaan. In vergelijking met de vorige wedstrijd op Brighton gaat Sambi Lokonga naar de bank en komt Nicolas Pépé in de ploeg. Martin Ødegaard zal een rijtje lager spelen op het middenveld en staat dus op de positie van de ex-Anderlechtspeler. Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) staat wel aan de aftrap bij de Gunners.