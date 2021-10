Roma moet na knoert van een nederlaag de rug nu rechten

Zondag neemt AS Roma het in eigen huis op tegen Napoli. En er zijn geen excuses meer voor Mourinho en co.

Na de geweldige nederlaag tegen Bodo/Glimt in de Conference League is het voor Roma dringend tijd om zich te gaan herpakken. José Mourinho slikte nog nooit eerder in zijn carrière zes goals in één wedstrijd, dus hij zal met zijn team azen op revanche. Alles of niks? En dus zal er tegen Napoli een geweldige revival moeten komen. En dat zal niet makkelijk worden, zoveel is duidelijk. De Romeinen staan vierde in de Serie A met negen punten minder dan de Napolitanen, die tot op heden nog het maximum van de punten hebben.





Volg AS Roma - Napoli live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (24/10).