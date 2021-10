Kan Messi zijn draai niet vinden in Parijs? "PSG is de ploeg van Mbappé"

Lionel Messi kon sinds zijn transfer naar PSG nog geen spraakmakende prestaties op de mat leggen. Thierry Henry claimt de reden te kennen.

Het spel van PSG is namelijk niet gericht op Lionel Messi. En dat was bij FC Barcelona wel het geval. “Hij komt veel te weinig aan de bal”, aldus Thierry Henry bij RMC Sport. “Ik heb er een probleem mee dat hij op rechts staat. Ik zie Messi liever in een centrale rol. Daar kan hij het tempo bepalen en het spel naar zijn hand zetten.”

Een transfer van Kylian Mbappé kan voor de kentering zorgen. “Messi is al tien jaar gewend dat alles rond hem draait. PSG is de ploeg van Mbappé. Een team kan maar één cruciale pion hebben om het spel in het juiste ritme te laten verlopen. Bij PSG zijn er te veel van die spelers.”